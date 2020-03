Coupe de France : le PSG écrase Lyon (1-5) et se qualifie pour la finale

Et de deux. Vingt et un jours après la finale de la Coupe de la Ligue (4 avril), le Paris Saint-Germain se rendra une deuxième fois au Stade de France pour disputer celle de la Coupe de France (25 avril). Le club de la capitale a composté son billet en allant battre, mercredi soir, l’Olympique Lyonnais (1-5).

Face à l’OL, qui leur avait donné du fil à retordre lors de leur dernier affrontement au Parc des Princes (4-2) en championnat il y a quelques semaines, les Parisiens ont d’abord eu du mal, notamment en première période, à se mettre dans la partie.

La faute à l’envie des hommes de Rudi Garcia qui se sont montrés très entreprenants, dans la lignée de leurs dernières sorties (victoires contre la Juventus et Saint-Etienne).

Le fait de jeu : la main de marçal

Ce sont d’ailleurs eux qui ont ouvert la marque en premier par Terrier (11e) avant que Mbappé n’égalise rapidement (13e). Mais au retour des vestiaires, un fait de jeu allait changer toute la physionomie de la rencontre : la main de Marçal dans la surface (46e) synonyme de carton rouge et de penalty, transformé par Neymar (64e).

A 10 contre 11, les Gones ne pouvaient pas tenir et ont encaissé trois autres buts par Mbappé (70e, 90e+2) et Sarabia (82e). Les Rhodaniens pourront tenter de se venger en finale de Coupe de la Ligue dans un mois.

En attendant, le PSG, qui connaîtra son adversaire ce soir (Saint-Etienne ou Rennes) va lui se projeter sur son huitième de finale retour de Ligue des champions contre Dortmund, le 11 mars prochain.

«C’était un match difficile, de niveau Ligue des champions, a confié Thomas Tuchel. C’est une performance solide, sérieuse, concentrée. On a combattu dans les duels, peut-être qu’on a manqué toutefois un peu de vitesse. Le résultat est mérité et fantastique. Cinq buts à Lyon, c'est extraordinaire. Cela donne beaucoup de confiance. Kylian (Mbappé) et Neymar sont très forts ensemble.»

Si ce choc contre Lyon aura servi de bonne préparation, les hommes du technicien allemand auront un dernier test compliqué à Strasbourg, samedi, avant le grand soir, mercredi.