En direct : demi-finale de Coupe de France, Lyon-PSG (1-4)

A qui le Stade de France ? Alors qu’ils s’affronteront en finale de la Coupe de la Ligue, Lyon et le PSG se disputent mercredi soir une place pour celle de la Coupe de France. Un choc à suivre en direct sur CNews.fr dès 21h10.

Le match

82' : BUT POUR PARIS ! Suite à un corner de Neymar et à un cafouillage dans la surface, le ballon revient dans les pieds de Sarabia, esseulé. L'Espagnol frappe et aggrave le score. Ca fait 1-4

70' : BUT POUR PARIS ! Parti de sa moitié de terrain, Mbappé fait une longue accélération et file tromper Lopes. Quel but. Ca fait 1-3.

64' : BUT POUR PARIS ! Neymar transforme le penalty. Ca fait 1-2.

61' : PENALTY POUR PARIS ! Suite à un centre de Mbappé, Cavani contrôle le ballon, Marçal devant lui touche le cuir de la main. Le Brésilien est expulsé.

46' : C'est reparti !

45' : MI-TEMPS ! Lyon et le PSG sont à égalité 1-1.

13' : BUT POUR PARIS ! Sur un corner de Neymar, Kurzawa prolonge de la tête, Mbappé, seul au deuxième poteau, pousse au fond des filets. Ca fait 1-1.

11' : BUT POUR LYON ! Suite à une récupération de balle, Toko Ekambi déborde côté droit et centre au point de penalty. Martin Terrin vient couper et trompe Navas. Ca fait 1-0.

0' : c'est parti entre Lyon et le PSG !

La composition des équipes

Lyon : Lopes – Dubois, Marcelo, Denayer, Marçal – Guimaraes, Aouar, Tousart – Toko Ekambi, Dembélé, Terrier.

PSG : Navas - Meunier, Kehrer, Diallo, Kurzawa - Sarabia, Paredes, Gueye - Neymar, Cavani, Mbappé.