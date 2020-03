Florian Thauvin de retour avec l’OM face à Amiens ?

Florian Thauvin entrevoit le bout du tunnel. Eloigné des terrains depuis septembre, après avoir été opéré de la cheville droite, l’international tricolore pourrait enfin renouer avec la compétition avec l’OM, ce vendredi, à l’occasion de la réception d’Amiens en ouverture de la 28e journée de Ligue 1.

«C’est du 50-50 pour qu’il soit sur le banc», a indiqué André Villas-Boas. Au regard de la longue absence de son attaquant, qui a repris l’entraînement collectif il y a quelques jours seulement, l’entraîneur portugais s'est montré optimiste, mais il ne veut pas précipiter son retour et risquer une rechute. «Il était au repos aujourd’hui (mercredi) et il va s’entraîner demain (jeudi). On décidera à ce moment-là et on verra si on lui donne quelques minutes», a ajouté «AVB».

L’ancien coach de Porto, qui a entretenu une relation étroite avec son joueur tout au long de sa convalescence, se réjouit de pouvoir compter sur le numéro 26 olympien, qui n’a disputé qu’une dizaine de minutes contre Saint-Etienne le 1er septembre dernier. Il sera indéniablement un «renfort» de poids à l’entame du sprint final d’une saison qui pourrait envoyer Marseille, 2e place du classement avec huit points d'avance sur Rennes et neuf sur Lille, en Ligue des champions. «Il a un rôle très important à jouer pour cette qualification. Il revient au bon moment, pour la fin de saison, quand la décision va se faire. Il va donner une dimension supplémentaire à l’équipe s'il revient à 100%», a assuré Villas-Boas.

Florian Thauvin pourrait également se relancer dans la course à l’Euro 2020. Si cela devrait être trop juste pour être convoqué pour le rassemblement de la fin du mois, il aura deux mois pour retrouver toutes ses sensations et se rappeler au bon souvenir de Didier Deschamps, confronté à de nombreuses blessures. Un timing serré mais pas rédhibitoire. Une chose est sûre, Florian Thauvin n’a plus de temps à perdre.