La Coupe de France comme parenthèse enchantée pour Saint-Etienne ?

Rien ne va plus à Saint-Etienne. En championnat, les Verts sont complètement en perdition avec une victoire, un nul et neuf défaites, dont la dernière, dimanche, dans le derby à Lyon (2-0), lors de leurs onze derniers matchs. Un terrible bilan qui a fait plonger les coéquipiers de Loïc Perrin au 16e rang au classement, avec seulement deux points d’avance sur la place de barragiste.

Très très loin de leurs ambitions européennes du début de saison. Dans ce contexte morose et le tumulte ambiant, la venue de Rennes, ce jeudi, à Geoffroy-Guichard en demi-finale de la Coupe de France s’apparente à une parenthèse enchantée. «Cette rencontre est une bouffée d’oxygène», a glissé Mahdi Camara, conscient de la situation du club. Et si la Ligue 1 reste la priorité, le club forézien n’a aucune intention de faire l’impasse à seulement une marche de la finale, que l’ASSE n’a plus disputé depuis presque 40 ans (1982). «Que ce soit nous ou les supporters, on a tous envie d’aller au Stade de France», a clamé le milieu de terrain de retour de suspension.

Une qualification pourrait également permettre de se remettre la tête à l’endroit et de retrouver un brin confiance en vue de la dernière ligne droite cruciale qui attend les protégés de Claude Puel. «J’espère qu’on reprendra confiance avec ce match pour terminer le championnat de la meilleure des manières en enchaînant une bonne série», a indiqué Camara. Mais pour enrayer la spirale infernale et venir à bout d’une équipe de Rennes, tenante du titre et qui vit l’une des plus belles saisons de son histoire avec une place sur le podium, ils vont devoir montrer un tout autre visage que celui affichée depuis près de trois mois.

«On se doit de ne pas être en réaction mais acteurs. C’est à nous de passer outre et de profiter du soutien de nos supporters pour faire l’entame qui se doit devant Rennes», a insisté l’entraîneur stéphanois. Cela passe par une solidarité, qui semble faire défaut dans le vestiaire avec notamment des tensions entre Puel et certains cadres, symbolisées par la mise à l’écart de Stéphane Ruffier. Mais aussi une solidité défensive, qui n'est pas le point fort de Saint-Etienne, qui a pris au moins un but au cours de ses 13 derniers matchs de Ligue 1 et affiche le troisième pire bilan de l’Hexagone, derrière les deux relégables Toulouse et Amiens. Des ingrédients parmi tant d'autres pour s'éviter une fin de saison indigeste…