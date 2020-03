Tony Parker fustige publiquement l’attitude de l’un de ses joueurs

Mécontent du comportement de son joueur Edwin Jackson, qui avait partagé sa frustration sur son temps de jeu dans la presse, Tony Parker a exprimé son ressenti. Et dire que le président de l'ASVEL est contrarié est un doux euphémisme.

«Je pensais qu’il était plus intelligent que ça, a d’abord lancé, le visage fermé, le président de Villeurbanne sur RMC Sport. À ce niveau-là de sa carrière, (il) sait très bien qu'(on) ne raconte pas ce qu’il se passe dans un vestiaire aux journalistes. Tu peux être frustré mais à un moment donné il y a des choses que tu ne dis pas».

#ASVELlaSérie - Épisode 7





"Je pensais qu'il était plus intelligent que ça. Si tu ne peux pas jouer pour un coach comme Mitrovic, change de club"





Tony Parker pas tendre avec Edwin Jackson. La façon dont l'arrière s'est répandu dans la presse n'est pas passée. @LDLCASVEL pic.twitter.com/T6xPo4aMjv — RMC Sport (@RMCsport) March 3, 2020

Déçu par sa situation dans le Rhône, Edwin Jackson, qui s'était engagé pour quatre saisons l'été dernier, avait confié son malaise au quotidien régional Le Progrès.

Il faudra trouver une solution pour JAckson l'été prochain

D'abord mis à l'écart, le joueur a ensuite été prêté jusqu'à la fin de la saison à l'Estudiantes Madrid. «Je voulais défendre le coach parce que pour moi personne n'est au-dessus du club, au-dessus du projet, et cela sera toujours le plus important», a martelé Parker.

Pour l'ancien joueur des Spurs, la relation entre Jackson et l'ASVEL est fortement compromise : «Il a encore trois ans de contrat, donc on verra. Mais ça va être difficile de toute façon. Au vu de ce qu'il s'est passé là, je ne vois pas comment ils vont pouvoir se remettre à travailler ensemble lui et Zvezdan Mitrovic».