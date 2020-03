NBA Saturdays : Charlotte Hornets-Houston Rockets, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Un fossé sépare ces deux formations. Les Hornets de Charlotte reçoivent les Rockets de Houston, samedi 7 mars. Une rencontre à suivre à partir de 23 heures, en direct sur beIN SPORTS.

D’un côté, la formation de Michael Jordan. En reconstruction après le départ de son franchise player Kemba Walker, l’été dernier, personne ne s’attendait à des miracles de la part de Charlotte.

L'équipe de Caroline du Nord occupe pour le moment la 10e place à l'Est (21 victoires-40 défaites) et aura bien du mal à se qualifier pour la post saison. L’un des seuls motifs de satisfaction est l’éclosion du meneur Devonte’ Graham (17.6 pts, 7.5 passes en moyenne) qui impressionne pour sa deuxième saison en NBA. Côté français, Nicolas Batum n’a plus joué depuis le match à Paris, le 24 janvier. Le capitaine de l’équipe de France doit prendre son mal en patience en attendant un éventuel transfert à la fin de la saison.

Houston peut viser plus haut

Une saison qui devrait au moins se poursuivre jusqu’au playoffs, sauf catastrophe improbable, pour les Rockets. Au coude à coude avec le Jazz pour la 4e place, avec le même nombre de victoires (39) et un revers de moins (21), James Harden (34.9 points, 7.4 passes et 6.3 rebonds en moyenne) et ses partenaires ont toujours la 2e place des Clippers (42 victoires-19 défaites) en ligne de mire.

En échangeant son pivot Clint Capela, contre l’ailier Robert Covington, la franchise texane a fait le pari du jeu «petit», sans véritable pivot. Russell Westbrook est dorénavant bien intégré (27.5 pts et 7.1 passes) même si son adresse longue distance reste un problème (25.3%).

Ce qui n’empêche pas Houston d’être largement favori de cette rencontre. Surtout, les Texans doivent engranger le plus de succès possible pour accrocher une bonne place en vue des playoffs. Autant se faciliter la tâche au maximum dans cette relevée conférence Ouest.