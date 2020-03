PSG : Encore des défauts à corriger avant Dortmund

Chasser les doutes. Le PSG a une ultime répétition, samedi, à Strasbourg en championnat pour peaufiner les derniers réglages et se rassurer dans le jeu avant les tant attendues retrouvailles avec le Borussia Dortmund, mercredi, en 8e de finale retour de la Ligue des champions.

Si le club de la capitale a réalisé un carton plein depuis son revers en Allemagne (2-1), avec trois victoires en autant de rencontres et 13 buts inscrits, il n’a pas toujours convaincu. Comme mercredi soir, en demi-finale de la Coupe de France, à Lyon (1-5), où les hommes de Thomas Tuchel ont été bousculés et tenus en échec pendant une heure. Ils n’ont réussi à dérouler et à faire la différence qu’une fois en supériorité numérique après l’expulsion de Marçal. «Il nous reste encore des choses à améliorer», a reconnu Pablo Sarabia.

Comme souvent ces derniers temps, la formation parisienne est apparue coupée en deux avec un milieu de terrain incapables de colmater les brèches, des attaquants avares en repli défensif et une équipe manquant de répondant. Elle a également été dans l’incapacité d’imposer son rythme à la rencontre et de prendre le jeu à son compte. «On n’a pas joué assez vite, a regretté Thomas Tuchel. Notre jeu n’était pas fluide et rapide.»

Ce constat est symbolisé par Neymar. Alors que Kylian Mbappé affiche lui une forme étincelante et empile les buts, le Brésilien, qui sera forcément très attendu face au Borussia après son absence ces deux dernières saisons, semble très loin de sa meilleure condition physique et peine à faire la différence. Mais Tuchel n’est pas inquiet pour son numéro 10. «Le plus important est qu’il joue. Il a la clé pour nous faire faire des résultats extraordinaires. Il a joué 90 minutes, Il y a encore un match à Strasbourg. Il a besoin de cela, il doit jouer beaucoup de matchs pour être bien», a-t-il glissé.

Reste à savoir si en Alsace l’entraîneur allemand fera tourner pour éviter le moindre risque de blessures ou s’il décidera d’aligner un onze proche de celui qui sera amené à défier Dortmund pour arriver dans les meilleures dispositions. Un dilemme qui mérite réflexion avant ce qui présente comme l’échéance la plus importante de la saison du PSG.