Ligue 1 : Marseille accroché in extremis 2-2 par l'avant dernier Amiens

Douche froide. L'Olympique de Marseille pensait fêter par une victoire le retour de Florian Thauvin, mais Amiens a égalisé à la dernière seconde (2-2), vendredi pour la 28e journée de Ligue 1.

Et Saman Ghoddos a surgi, sur la dernière attaque, pour égaliser, alors que l'OM venait de manquer des balles de 3-1. Ce point précieux pour les Picards (19e) ne les rapproche qu'à quatre longueurs de la place de barragiste, mais il vaut pour le symbole : au Vélodrome, en «remontada», et à la dernière seconde.

André Villas-Boas était furieux contre l'arbitre à la fin du match et a connue sa première exclusion française. Mais son équipe, qui menait 2-0 grâce à Morgan Sanson (45+1) et Dimitri Payet (57), peut s'en vouloir. Jordan Amavi a concédé un penalty en accrochant Serhou Guirassy dans la surface, qui a lui-même transformé la sanction (83).

Marseille a perpétré sa mauvaise habitude de se faire peur en fin de match, mais cette fois cela lui a été fatal contre les Picards. L'OM repousse Rennes (3e) à 9 et Lille (4e) à 10 points, et ses poursuivants ont un programme corsé, dimanche: les Bretons reçoivent Montpellier et le Dogues Lyon.