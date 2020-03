Coupe du monde : Martin Fourcade perd gros sur la mass start de Nove Mesto

Martin Fourcade a perdu très gros dans sa quête d’un 8e gros globe de cristal. Et son dossard jaune de leader de la Coupe du monde de biathlon ne tient plus qu’à un fil après sa 14e place, ce dimanche, sur la mass start de Nove Mesto, très loin derrière son rival Johannes Boe vainqueur devant Emilien Jacquelin.

Virtuellement, le quintuple champion olympique n’en est même plus le détenteur en tenant compte des deux plus mauvais résultats qui seront retranchés à chaque biathlète à la fin de la saison. La faute à un problème de skis, et plus précisément de fartage, qui n’a pas permis à Martin Fourcade, mais aussi à Quentin Fillon Maillet (8e), de rivaliser avec le tenant du titre, malgré ses trois fautes derrière la carabine.

Dès les premiers mètres, les deux Tricolores ont été incapables de suivre la cadence imprimée en tête par les Norvégiens. Et la course a rapidement tourné au «calvaire» pour Martin Fourcade, qui a signé son plus mauvais résultat de l’hiver au pire des moments avec également trois fautes sur ses deux derniers tirs, quand Boe a lui réalisé un carton plein après sa victoire également sur le sprint. «Je crois que je n’avais jamais eu ce genre de sensations sur les skis durant ma carrière. Forcément, je suis très déçu», a-t-il lâché à l’arrivée sur la Chaine L’Equipe.

Alors qu’il ne reste plus que deux étapes à Kontiolahti (Finlande) et à Oslo (Norvège), ce mauvais risque d’être lourd de conséquences dans la lutte entre pour le titre. Ce n’est pas Martin Fourcade, fort de sa très grande expérience, qui dira le contraire. «Quand on veut gagner le général de la Coupe du monde et qu’on se bat point par point, on ne peut pas se permettre ce genre d’erreurs», a-t-il concédé quelque peu désabusé, sans pour autant accablé les techniciens français. «Je pense qu’ils sont encore plus déçus que nous, ne comptez pas sur moi pour leur jeter la pierre», a-t-il rétorqué.

S’il a été touché, il est loin d’être coulé. Le Catalan est déterminé à batailler jusqu’au bout pour retrouver son trône. A commencer dès la semaine prochaine en Finlande. «Ce sera à moi de réaliser l’exploit», a confié Martin Fourcade. Un 8e gros globe est à ce prix.