Ligue 1 : Lille s'offre le choc contre Lyon, Rennes atomise Montpellier

Lille, vainqueur du choc contre Lyon (1-0), et Rennes, qui a surclassé Montpellier (5-0), ont creusé l'écart sur leurs poursuivants dans la course au podium tout en grignotant deux points sur le dauphin Marseille, dimanche à l'issue de la 28e journée de Ligue 1.

Lyon, déjà compromis pour la C1 ?

Lyon a-t-il dit adieu à ses derniers espoirs de Ligue des champions ? Battus à la régulière par Lille (1-0), les joueurs de Rudi Garcia ont gâché l'une de leur dernières chances de rattraper leurs rivaux pour la 3e place. Conséquence de cette deuxième défaite d'affilée, quatre jours après la cinglante élimination mercredi en Coupe de France face au PSG (défaite 5-1), Lyon plafonne à la 7e place, à dix longueurs du podium. De son côté, Lille (4e, 49 points) reste parfaitement placé pour prétendre à une deuxième qualification en C1 d'affilée. Dans un match crispé, Loïc Rémy a fini par concrétiser la domination des Nordistes en reprenant parfaitement le centre en retrait de Renato Sanches (1-0, 33e). Dès le retour des vestiaires, les Lillois auraient pu doubler la mise sur un raid solitaire d'Ikoné mais le poteau a sauvé Anthony Lopes et les Lyonnais (50e). Sans conséquence, tant l'OL n'a jamais su revenir dans la partie... hormis une énorme occasion de Bertrand Traoré dans le temps additionnel (90+3).

Rennes grignote son retard sur l'OM

Trois jours après son élimination en demi-finale de Coupe de France, le vainqueur sortant Rennes a rebondi de la meilleure des manières : les Bretons ont surclassé Montpellier (5-0) pour conforter leur 3e place en Ligue 1 et revenir à six points de Marseille (2e, 56 pts). Les spectateurs du Roazhon Park ont assisté sous une pluie diluvienne à un déluge de buts signés Faitout Maouassa (9e), Adrien Hunou (28e, 84e sur penalty), Flavien Tait (68e) et Romain Del Castillo (87e, sur penalty). «C'est notre match de référence, notre match le plus abouti depuis le début de saison», s'est réjoui l'entraîneur Julien Stéphan. «Les joueurs avaient vraiment envie d'envoyer un grand message, ils l'ont fait, maintenant il faut confirmer» la semaine prochaine à Bordeaux. Pour Montpellier, qui s'était relancé la semaine dernière contre Strasbourg (3-0), c'est une nouvelle manifestation d'impuissance à l'extérieur, même si les joueurs de Michel Der Zakarian ont trouvé deux fois les poteaux quand tout était encore possible en première période. Le prochain match contre l'OM, point de départ du sprint final, sera capital.

Saint-Etienne évite le pire

La semaine de Saint-Etienne n'a finalement pas été parfaite sur tous les plans : trois jours après leur qualification pour la finale de la Coupe de France, les Verts n'ont pas su faire mieux qu'un match nul contre Bordeaux (1-1). Un résultat qui ne satisfait aucune des deux équipes, tant l'ASSE dans sa lutte pour le maintien que les Girondins dans sa chasse aux places européennes. Les Stéphanois, qui ont terminé à dix après l'exclusion de Mahdi Camara (75e), n'ont gagné aucune de leurs sept dernières rencontres en L1.

Conséquence au classement, ils perdent un rang pour se retrouver à la 17e position avec trois points d'avance sur le barragiste Nîmes (18e). Bordeaux, qui aurait pu réaliser le hold-up parfait en prenant l'avantage sur leur unique occasion signée Josh Maja (65e), reste dans la seconde partie de tableau à la 12e place. Mais les Verts ont de nouveau démontré leurs ressources mentales en égalisant dans la foulée grâce à l'inévitable Denis Bouanga, auteur d'une tête imparable sur un service parfait de Ryad Boudebouz (68e).