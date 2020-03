Ligue des champions : Pour éviter un huis-clos, le PSG a fait désinfecter le Parc des Princes

Tous les moyens sont bons pour éviter un huis-clos. Alors que la menace plane sur le 8e de finale retour de la Ligue des champions, prévu mercredi, entre le PSG et le Borussia Dortmund, en raison de l’épidémie de coronavirus, le club de la capitale a mis toutes les chances de son côté en désinfectant le Parc des Princes, a rapporté L’Equipe.

Rien n’a été laissé au hasard par le champion de France pour permettre la présence de supporters. L’ensemble des zones empruntées par les spectateurs comme les joueurs ont ainsi été désinfectées à l’aide de produits nettoyants pulvérisés sur les sièges, les poignées ou encore les rampes d’escalator. Reste à savoir si ces mesures seront suffisantes aux yeux des autorités.

Une décision pourrait être prise ce dimanche soir à l’issue du conseil de défense du gouvernement ou au plus tard lundi sur les éventuels modifications (huis-clos ou report d’une semaine) et les conditions de la tenue de la rencontre. Dans le cas où le huis-clos est évité, les portes de l'antre de la Porte d’Auteuil pourraient être ouvertes plus tôt pour empêcher les concentration de spectateurs, notamment au moment de la palpation de sécurité et, comme pour le Tournoi de France, les supporters venus de l’Oise seront invités à ne pas se rendre au stade et verront leur place remboursée.