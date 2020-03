Pour faire la Verticale de la Tour Eiffel, «mieux vaut mettre son cerveau sur ‘off’»

Si tout se passe bien, la 6e édition de la Verticale de la Tour Eiffel, course ascensionnelle originale et surtout incroyable, aura lieu mercredi 11 mars. Romain Piau, directeur de l’évènement nous explique les spécificités de cette course et livre quelques conseils.

Avec l’épidémie de Coronavirus qui sévit actuellement, la course peut-elle être annulée ?

Oui, il y a des risques d’annulation. Pour le moment, elle ne l’est pas. La dernière directive donnée par le gouvernement (pas de rassemblement à plus de 5.000 personnes) ne touche pas l’EcoTrail de Paris (2.800-3.000 participants) et la Verticale de la Tour Eiffel (131 coureurs maximum). Mais on est conscient que les choses peuvent évoluer à tout moment. On est à 100% dépendant des décisions.

Quelles sont les nouveautés de cette 6e édition de la Verticale de la Tour Eiffel ?

Cette année, on s’est dit qu’il fallait changer le format pour qu’il soit beaucoup plus «challengeant». Et il s’annonce hyper prometteur. On sera jusqu’au 2e étage donc 665 marches et on a mis en place un système de phase qualificative. Tous les concurrents ont deux manches, du parvis au 2e étage. A l’issue de cette phase, on va sélectionner les meilleurs femmes et hommes sur la base de leur temps. Et on va réaliser une épreuve finale en forme de course poursuite, inspirée du biathlon.

Ça promet de belles bagarres…

On va avoir de nouvelles stratégies de compétitions qui vont se mettre en place, chose que l’on n’avait pas forcément avant. Il va falloir gérer son effort. Au total, 2.000 marches environ. Les coureurs challengers vont avoir des vraies cartes à jouer. Il va y avoir un vrai suspense. On a des retours hyper positifs des athlètes élites et ils sont tous hyper excités.

Combien de participants seront au départ ?

Nous avons un nombre limité pour des questions d’exploitations et de sécurité. Il y a 131 concurrents. Un chiffre qui correspond à l’âge de la Tour Eiffel. Chaque année, on augmentera d’un athlète nos quotas.

Quelle est la meilleure technique pour terminer cette Verticale de la Tour Eiffel ?

Un conseil, il faut mettre son cerveau sur «off» parce qu’il ne faut pas réfléchir. Cette course demande tellement d’effort et si on écoute notre cerveau, on arrêterait dès le 1er étage. Il ne faut pas aller trop vite sinon on risque de faire chauffer la mécanique. Après chacun sa technique pour monter. Certains sont plus à l’aise pour le «deux marches par deux marches», d’autres marche par marche, il y en a qui s’aident de la barre.