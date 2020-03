Tournoi des 6 nations : le XV de France douché par l'Ecosse (28-17)

Il n'y aura pas de Grand Chelem. Invaincu après trois rencontres (Angleterre, Italie, pays de Galles), le XV de France est finalement tombé pour la première fois dans le Tournoi des 6 nations 2020, hier, en Ecosse (28-17).

Il faut dire que les signaux n’étaient pas bons à Edimbourg avant et au début de la rencontre. Entre la blessure de Camille Chat à l’échauffement, la première pénalité manquée par Romain Ntamack, qui est ensuite sorti sur protocole commotion, le carton jaune de François Cros puis le craquage de Mohamed Haouas, auteur d’un coup de poing sur un Ecossais, tous les éléments étaient contre les hommes de Fabien Galthié.

Arrivés en favoris pour le titre final, les Tricolores, pourtant auteurs de deux essais (Penaud, Ollivon) n’ont jamais été véritablement dangereux et ont souvent déjoué. Et comme souvent depuis 2014, les coéquipiers de Virimi Vakatawa se sont une nouvelle fois inclinés à Murrayfield contre des Ecossais qui décrochent un deuxième succès dans la compétition. Mais surtout qui empêchent les Bleus de rêver d’un premier Grand Chelem depuis 2010.

Reste que qu’ils sont toujours en lice pour un premier succès dans le «6 nations» en compagnie de l’Angleterre et de l’Irlande. Un XV du trèfle qui sera le dernier adversaire samedi prochain des Français qui devront faire un gros match alors que les Anglais, nouveaux leaders, iront en Italie. «On a découvert tous les aléas d’un match de haut niveau avec tous les imprévus, a confié le sélectionneur. On va essayer de se remobiliser. On a un joli défi à relever.»