Ligue 1 : l'OM peut-il tout perdre ?

La peur du vide. Alors qu’il pointe à la deuxième place de Ligue 1 et semblait bien parti, l’OM n’avance plus et voit ses concurrents (Rennes et Lille) se rapprocher.

Après une série de 14 matchs sans défaite en championnat et une victoire à Lille, Marseille est tombé à domicile contre Nantes le 22 février dernier. Un revers surprenant qui a marqué un véritable coup d'arrêt des hommes d’André Villas-Boas.

Alors qu'ils comptaient 11 et 12 points d'avance sur Rennes et Lille, les voici désormais avec une maigre avance de 6 et 7 points sur les Bretons et les Dogues.

MONTPELLIER ET LE PSG

«Si tu veu la Ligue des champions, tu dois gagner ce match surtout après avoir mené 2-0.» Le constat du technicien portugais, appuyé par Kevin Strootman après le nul concédé dans les dernières secondes contre Amiens (2-2) vendredi au Vélodrome, est sans appel. A dix journées de la fin du championnat de France de Ligue 1, la pression est revenu sur les Marseillais.

D’autant que le calendrier s'annonce compliqué notamment lors des deux prochaines journées avec un déplacement à Montpellier et la réception du PSG. «On sait que la deuxième partie de saison sera très compliquée car on se déplace que chez des gros, avait confié AVB. Gagnons nos matchs et ça nous simplifiera la tâche.»

Avec le retour de Florian Thauvin, les Olympiens possèdent un nouvel atout offensif pour ce sprint final. Mais suffira-t-il ?