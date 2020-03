Ligue des champions : L’heure de vérité pour le PSG et Neymar

Le PSG va-t-il briser le mauvais sort et conjurer la malédiction qui lui colle à la peau depuis trois saisons ? A quelques heures du 8e de finale retour de la Ligue des champions et la venue du Borussia Dortmund, ce mercredi, au Parc des Princes, rien ne prête pourtant à l’optimisme.

Entre le huis clos décrété à cause de l’épidémie de coronavirus, l’incertitude autour de Kylian Mbappé, victime d’une angine et dont la présence ne sera décidée que mercredi matin, la défaite à l’aller (2-1) ou encore le report de leur dernier match à Strasbourg, qui devait servir d'ultime répétition, les hommes de Thomas Tuchel n’aborde pas le rendez-vous le plus important de leur saison dans les meilleures conditions malgré les trois victoires enregistrées depuis le revers outre-Rhin. D’autant qu’ils misaient beaucoup sur le soutien de leurs supporters pour renverser la situation et ne pas connaître une quatrième déconvenue consécutive à ce stade de la compétition.

«Dans un match comme celui-là, c’est super important pour créer une ambiance spéciale, pour créer de la pression sur nos adversaires. Avec le coronavirus et Kylian Mbappé, on a beaucoup de choses sur lesquelles réfléchir et s’adapter. Mais nous sommes capables de nous adapter», a assuré l’entraîneur parisien, qui joue une grande partie de son avenir à la tête du club parisien.

Cible des critiques et sous pression après la médiocre prestation réalisée à l’aller et un pari tactique complétement manqué, il ne résisterait pas à un nouvel échec. Et pour éviter cet écueil, il devrait s’appuyer son schéma préférentiel avec un quatuor d’attaquants et la volonté affirmée de monter un visage beaucoup plus offensif, même si un 1-0 suffit au champion de France pour se qualifier. «Nous sommes une équipe qui aime attaquer, et on va attaquer, a lancé Tuchel. On va essayer de marquer le plus de buts possible.»

Pour y parvenir, il pourra compter sur Neymar. Le crack brésilien s’apprête à disputer son premier 8e de finale retour sous le maillot parisien depuis son arrivée en grandes pompes à l’été 2017. Et il se voit offrir une occasion rêvée de se faire pardonner après ses envies de départ affirmées l’été dernier. Reste à savoir quel sera sa condition physique.

Irrésistible en janvier avec six en cinq matchs, le prodige de Santos a vu son élan brisé par une blessure aux côtes qui l’a privé, à la demande des médecins parisiens, de quatre matchs en février. De retour à Dortmund, il avait multiplié les mauvais choix et était clairement apparu en manque de rythme malgré son but. Ses prestations suivantes, avec notamment un carton rouge, n’ont pas non plus été franchement enthousiasmantes. Mais pour Tuchel, un grand PSG passe forcément par un grand Neymar. «Il est la clé pour nous pour réussir des performances et des résultats extraordinaires.» C’est le moment ou jamais pour lui de le prouver.