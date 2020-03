Ligue des champions : où aura lieu le match entre la Juventus et Lyon en 8e de finale retour ?

Lyon doit retrouver la Juventus, le mardi 17 mars, en 8e de finale retour de la Ligue des champions. Mais la rencontre aura-t-elle lieu, comme prévu initialement, à l’Allianz Stadium de Turin ?

La question a pris un peu plus d’épaisseur depuis lundi soir et l’annonce de l’arrêt total du sport italien jusqu’au 3 avril par le Premier ministre Giuseppe Conte en raison de l’épidémie de coronavirus qui sévit dans le pays. La Serie A est ainsi suspendue pendant près d’un mois et cette décision laisse planer le doute sur la tenue du match entre la Juve et l’OL de l’autre côté des Alpes, trois semaines après la victoire des Gones au Groupama Stadium (1-0).

A l’heure actuelle, il devrait bien se dérouler dans l’antre de la Vieille Dame. Le décret, entré en vigueur ce mardi, indique en effet que les compétitions sportives organisées par des organismes sportifs internationaux peuvent se jouer sur le sol italien mais à huis clos. Mais la situation ne cesse d’évoluer de jour en jour en Italie et un nouveau rebondissement pourrait tout remettre en cause.

Dans ce cas, une délocalisation n’est pas à exclure. Reste à savoir où. Plusieurs points de chute ont d’ores et déjà été étudiés comme à Malte, en Angleterre ou encore à Monaco, qui est le plus proche géographiquement des deux villes.