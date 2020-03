PSG : vers un forfait de Kylian Mbappé contre le Borussia Dortmund en 8e de finale retour de la Ligue des champions ?

L’inquiétude gagne du terrain dans les rangs du PSG et de ses supporters. Victime d’une grosse angine, Kylian Mbappé n’a pas participé aux deux derniers entraînements du PSG, ce lundi et mardi, et sa participation au 8e de finale retour de la Ligue des champions, ce mercredi, contre le Borussia Dortmund est très incertaine.

Son absence serait un nouveau coup dur pour le club de la capitale, peu épargné dans ce domaine après l’annonce de la tenue de la rencontre à huis clos en raison de l’épidémie de coronavirus. Le champion du monde tricolore est indéniablement l’un des meilleurs atouts des Parisiens pour espérer renverser le club allemand, trois semaines après le revers subi en Allemagne (2-1), et enfin retrouver les quarts de finale après les trois désillusions consécutives au stade des huitièmes.

Meilleur buteur du PSG depuis le début de la saison avec 30 buts en 32 rencontres toutes compétitions confondues, Mbappé reste sur six réalisations en trois matchs, dont un triplé à Lyon, la semaine dernière, en demi-finale de la Coupe de France (1-5). Reste à savoir si Thomas Tuchel décidera de l’aligner d’entrée, même s’il n’est pas en pleine possession de ses moyens avec les risques que cela comporte en cas de contre-performance, ou s’il le laissera sur le banc au coup d’envoi dans la peau d’un joker de luxe si les événement venaient à mal tourner sur la pelouse du Parc des Princes.

L’entraîneur allemand et son staff devraient attendre le dernier moment avant de prendre leur décision. Et elle pourrait même revenir à Kylian Mbappé en fonction de ses sensations. Même s’il a souvent regretté d’avoir été utilisé alors qu’il était diminué, il aura sans doute du mal à faire l’impasse sur le match le plus important de la saison parisienne. Surtout qu’il attendait ces retrouvailles avec une certaine impatience et une soif de revanche après sa prestation en demi-teinte à l’aller, malgré sa passe décisive sur le but de Neymar.