Vidéo : le speaker du RC Lens s'enflamme sur un but... dans un stade vide

C'est ce qu'on appelle avoir du second degré. Alors que le match de Ligue 2 entre Lens et Orléans se déroulait ce lundi soir à huis clos pour cause de coronavirus, le speaker du club Sang et or a fait le choix de ne pas changer ses habitudes. Après le but de son équipe, il a tenté d'enflammer le stade. Résultat, un beau moment de solitude, et une séquence hilarante.

Quelque secondes après que l'attaquant lensois Florian Sotoca a ouvert la marque sur penalty à la 50e minute, le speaker du RC Lens, Cyril Jamet, a pris son micro, et décidé de ne pas changer sa routine. «Buuuuuuuuut pour le Racing Club de Lens, du numéro 7, Florian...», a-t-il crié, sa voix résonnant dans le stade vide.

Incroyable séquence au Stade Bollaert grâce au speaker du @RCLens après le but de Florian Sotoca pic.twitter.com/0EmQODacid — Canal Football Club (@CanalFootClub) March 9, 2020

En temps normal, le public du stade Bollaert-Delelis aurait répondu comme un seul homme «Sotoca». Mais là, personne dans les tribunes. Après un blanc, et sous les gloussements des commentateurs TV, le speaker a donc dû se débrouiller seul, et donner lui-même le nom du buteur lensois, réfrénant un rire.

La séquence a rapidement tourné sur les réseaux sociaux, la plupart des internautes saluant le sens de l'humour du speaker, malgré le contexte morose d'un match joué devant aucun spectateur (finalement remporté par le RC Lens 1-0). Cyril Jamet a lui-même partagé la vidéo sur Twitter. «Même à huis clos on célèbre les buts à Bollaert !!» a-t-il écrit en commentaire, accompagné d'emojis. «Grosses pensées pour tous nos supporters qui n’ont pas pu être là ce soir», a-t-il ajouté.

même à huis clos on célèbre les buts à #Bollaert !! Grosses pensées pour tous nos supporters qui n’ont pas pu être là ce soir !!! Merci @CanalFootClub https://t.co/47nYYZJ3aL — Cyril Jamet (@cyriljametoff) March 9, 2020

De quoi peut-être donner des idées aux speakers de tous les prochains matchs qui se dérouleront à huis clos à cause du coronavirus. Et ils devraient être nombreux, après la décision du gouvernement de limiter les rassemblements - notamment sportifs - à 1.000 personnes jusqu’au 15 avril. «Dans cette période, le huis clos peut devenir notre doctrine d'organisation des compétitions et du sport professionnel», a déclaré lundi la ministre des Sports Roxana Maracineanu.