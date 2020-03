Ligue des champions : Thiago Silva, Kurzawa, Cavani… la composition probable du PSG en 8e de finale retour contre Dortmund

Le PSG se prépare à disputer son match le plus important de la saison, ce mercredi, contre le Borussia Dortmund en 8e de finale retour de la Ligue des champions dans un Parc des Princes à huis clos en raison de l’épidémie de coronavirus. Mais avec quels hommes ?

Thomas Tuchel et ses protégés ont été privés de leur dernière répétition avec le report, samedi, de la rencontre à Strasbourg en championnat, qui aurait pu permettre de lever quelques doutes et déceler certains indices sur les contours du onze de départ pour affronter la formation allemande. D’autant que l’entraîneur allemand doit composer avec les suspensions de Thomas Meunier et Marco Verratti, ainsi que les incertitudes autour d’Angel Di Maria et Thiago Silva.

Victime d’une lésion au biceps fémoral, il y a quinze jours, le capitaine parisien pourrait toutefois revenir à temps et être aligné en défense centrale en compagnie de Presnel Kimpembe. Sur les côtés, Thilo Kehrer sera chargé de pallier l’absence de Meunier à droite, alors que Layvin Kurzawa et Juan Bernat sont en balance pour occuper le côté gauche.

Si la présence de Thiago Silva se confirme, Marquinhos a de grandes chances de monter d’un cran et prendre place dans l’entrejeu au côté d’Idrissa Gueye, préféré à Leandro Paredes. Angel Di Maria et Neymar seront, eux, positionnés sur les flancs.

En attaque, Kylian Mbappé, qui n’a pas participé à l’entraînement ce lundi en raison de maux de gorge, devrait être en mesure de tenir sa place avec un esprit revanchard après sa prestation décevante outre-Rhin. Reste à savoir qui accompagnera le champion du monde tricolore. Les dernières tendances penchent en faveur d’Edinson Cavani, titulaire lors des trois rencontres qui ont suivi le match aller avec plus ou moins de réussite, au détriment de Mauro Icardi.

Une chose est sûre, au coup d’envoi, les onze parisiens n’auront qu’une idée en tête : retrouver enfin les quarts et effacer les trois dernières déconvenues consécutives en 8es de finale.

La composition probable du PSG

Navas – Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat (ou Kurzawa) – Di Maria, Gueye, Marquinhos, Neymar – Mbappé, Cavani.