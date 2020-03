Vidéo : Rudy Gobert pointé du doigt pour s'être moqué du coronavirus, deux jours avant son test positif

Une mauvaise blague qui n’est pas passée. Premier joueur NBA positif au coronavirus, Rudy Gobert est au cœur d’une polémique pour s’être moqué du Covid-19 deux jours plus tôt.

Au milieu des messages de soutien au pivot du Jazz de l’Utah, une vidéo, qui fait le buzz ces dernières heures, a fait son apparition sur les réseaux sociaux. On y voit l’international français plaisanter sur le coronavirus.

Puis, à l’issue de sa conférence de presse, celui qui a connu sa première sélection pour le All Star Game en février a quitté la salle en touchant tous les micros et téléphones posés sur la table.

Des images qui sont très critiquées d’autant que ces derniers temps, il est demandé d’être très vigilant sur les mesures à prendre. D'où les critiques autour de Rudy Gobert.

As a joke 2 days ago Rudy Gobert touched all the mics on purpose mocking the coronavirus... today he just got confirmed positive for having it. pic.twitter.com/bpNJXrfWaw

— Undiluted Media (@undilutedmedia1) March 12, 2020