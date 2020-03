Coronavirus : les championnats français et les compétitions européennes à l'arrêt

La Ligue de football professionnel (LFP) a acté vendredi la suspension immédiate et "jusqu'à nouvel ordre" de la Ligue 1 et de la Ligue 2, plaçant l'intégralité du football français en sommeil en raison de la propagation du coronavirus.

Réunie en conseil d'administration téléphonique vendredi matin, la LFP s'est prononcée "à l'unanimité", selon des sources proches des instances, alors que la Ligue avait initialement maintenu ses matches à huis clos jusqu'au 15 avril. Ainsi, les matches de la 29e journée, à commencer par Lyon-Reims vendredi, sont reportés.

De son côté, l'UEFA a annoncé le report de tous les matches de Ligue des champions et de Ligue Europa programmés la semaine prochaine en raison de la propagation du coronavirus.

"En lien avec les décisions prises par divers gouvernements, tous les matches de compétitions de clubs de l'UEFA programmés la semaine prochaine sont reportés", a annoncé l'instance européenne dans un communiqué, ce qui inclut les huitièmes de finale retour de C1 et de C3 prévus de mardi à jeudi.

Les matches Juventus-Lyon et Manchester City-Real Madrid, initialement programmés mardi, avaient d'ores et déjà été reportés pour cause de mise en quarantaine des joueurs turinois et madrilènes.