Coronavirus : Christian Wood, 3e joueur NBA testé positif

Un troisième joueur NBA a été testé positif au Coronavirus. Il s'agit de Christian Wood, des Detroit Pistons. Il ne présenterait en revanche aucun symptôme et se porterait bien.

Agé de 24 ans, il rejoint ainsi les joueurs des Utah Jazz Rudy Gobert et Donovan Mitchell parmi les membres de la ligue de basket américaine testés positifs.

Les Pistons ont publié un communiqué sur Twitter, indiquant que les résultats du test étaient tombés le 14 mars.

The Pistons have released the following statement: pic.twitter.com/QWTLDERZ3k

