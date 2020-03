Coronavirus : non, Cristiano Ronaldo ne transformera pas ses hôtels en hôpitaux pour accueillir les personnes infectées

Le quotidien Marca a annoncé, avant de dépublier son article, que l'attaquant de la Juventus Cristiano Ronaldo avait décidé d'ouvrir les portes de ses hôtels au Portugal afin d'accueillir les personnes infectées par le Covid-19. Or le joueur ne s'est pas exprimé à ce sujet.

En raison du confinement de son équipe, le joueur est actuellement à Madère où se trouve sa mère.

Selon une information relayée par le site Marca, l'ancien attaquant du Real Madrid avait également décidé de prendre en charge les salaires du personnel soignant, ainsi que les coûts de fonctionnement. Une information également non confirmée.

Sur Instagram, samedi 14 mars, Cristiano Ronaldo a demandé à ses fans de suivre les consignes d'hygiène afin de lutter contre le coronavirus.

«Le monde travers un moment très difficile qui exige de nous tous la plus grande attention et le plus grand soin. Je vous parle aujourd'hui non pas en tant que joueur de football, mais en tant que fils, père, être humain concerné par les dernières actualités qui touchent le monde entier. Il est important que nous suivions tous les conseils de l'OMS et des organes directeurs sur la manière de gérer la situation actuelle. La protection de la vie humaine doit passer avant tous les autres intérêts», a-t-il écrit.