«La ficelle est cette fois un peu grosse» : quand Jacques-Henri Eyraud recadre Jean-Michel Aulas

La réponse du berger à la bergère. Jacques-Henri Eyraud n’a que très peu goûter l’idée de Jean-Michel Aulas d’annuler la saison de Ligue 1 à cause du coronavirus. Et l’a fait savoir dans le JDD.

Interrogé vendredi par Le Monde, le président de l’OL a confié qu’«une saison blanche» serait une excellente idée. Ce qui priverait ainsi le PSG de titre de champion et l’OM, deuxième, d’une potentielle qualification pour la Ligue des champions. Alors que dans le même temps, Lyon réalise une mauvaise saison (7e).

De quoi faire réagir ses homologues et notamment celui de Marseille. «Dans la période actuelle, la solidarité est le garant de notre capacité à surmonter l’épreuve du coronavirus, a confié Eyraud à l’hebdomadaire. À l’échelle internationale, on peut noter les manifestations d’égoïsme de quelques grands dirigeants, faisant passer leurs intérêts particuliers au premier rang de leurs préoccupations et semblant se moquer éperdument du collectif.»

‘Lider maximo’

Une première salve qui s’est poursuivie de plus belle pour le patron des Phocéens. «Dans le football, nous tenons notre ‘Lider maximo’, prêt à bondir sur un virus dévastateur pour occulter la saison difficile de son club en L1, a-t-il lancé pour cette nouvelle passe d'armes entre les deux hommes. Nous connaissons la volonté obsessionnelle de Jean-Michel Aulas de défendre l’OL par tous les moyens. Mais la ficelle est cette fois un peu grosse. Est-ce vraiment aimer et respecter le football quand, sans la moindre concertation, on suggère de nier les 28 journées de championnat déjà disputées ? (…) Alors, si les joueurs de Lyon n’ont pas encore réussi à se qualifier pour l’épreuve reine, il reste un joker: le coronavirus. Quand la fièvre sera retombée, Jean-Michel Aulas verra l’obscénité de sa proposition opportuniste et reviendra vite aux valeurs qui font de lui un immense dirigeant du football.»

Pour rappel, la LFP a indiqué qu’elle espérait finir ses championnats même si cela devait se poursuivre jusqu’en juin ou juillet. Quitte à décaler l’Euro 2020 d’une année comme pour l’annoncer l’UEFA dans les prochaines heures.