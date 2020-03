Coronavirus : «En danger en Espagne», le club de Wuhan préfère retourner en Chine

En pleine explosion de l’épidémie de coronavirus dans leur pays, plusieurs équipes chinoises avaient trouvé refuge en Europe. A l’image du club de Wuhan, ville où est apparu le virus en premier, qui s’entraînait en Espagne depuis fin janvier.

Ce dernier a décidé de quitter le sol espagnol, après que la maladie a gagné le pays, avec 288 morts selon le dernier bilan, amenant le gouvernement à prendre des mesures drastiques, pour retourner en Chine. «La situation s’est inversée. Nous sommes plus en danger (en Espagne). Ça paraît à présent mieux de partir», a confié l’attaquant du Wuhan Zall Leo Baptistao à des médias chinois.

Mais leur retour est toutefois rendu difficile par la coupure des liaisons aériennes et la stricte quarantaine imposée aux passagers arrivant de l’étranger. Selon plusieurs médias chinois, le club de Wuhan était ainsi bloqué, dimanche soir, à Francfort (Allemagne) et il est possible qu’il ne soit pas encore arrivé en Chine.

D’autres formations ont décidé de rentrer comme le Guangzhou Evergrande, champion de Chine en titre, et son dauphin le Beijing Guoan. Le Guangzhou R&F, qui s’entraînait à Dubaï, a également fait son retour. L’équipe nationale s’entraîne, elle, toujours à Dubaï, même si elle s’organise aussi pour rentrer le plus vite possible.

Mais son retour est également délicat. Et après s’être réjouies d’avoir inversé la courbe de propagation du coronavirus dans le pays, les autorités chinoises s'inquiètent fortement de l’afflux de cas venant d’autres pays.