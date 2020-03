NBA : les dirigeants envisagent une reprise mi-juin

Suspendue pour 30 jours, la NBA pourrait reprendre avec du public à la mi-juin selon ESPN.

D’après le média sportif américain, les dirigeants des franchises étudient les différents scénarios de reprise du championnat.

Au minimum, les joueurs ne retrouveront pas les parquets avant huit semaines, suite à une recommandation, dimanche soir, de l’agence fédérale américaine pour la santé publique.

ESPN story on NBA owners and executives preparing for a minimum three month hiatus — and awaiting league office’s projections on financial damage. https://t.co/BX6WsDSRXQ

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 16, 2020