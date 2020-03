La super star Tom Brady quitte les Patriots

La fin d’une aventure qui aura duré 20 ans. En fin de contrat, la super star du football américain Tom Brady, a annoncé, ce mardi, son départ des Patriots.

Sous le maillot de la Nouvelle-Angleterre, le mythique quarterback s’est forgé le plus beau palmarès de l’histoire de la Ligue nord-américaine. Quadruple MVP du Super Bowl et triple MVP de la saison régulière, il compte six victoires au Super Bowl, qui ont façonné sa légende (2001, 2003, 2004, 2014, 2016, 2018).

«La Pats Nation fera toujours partie de moi. Je ne sais pas ce que sera mon avenir dans le football mais il est temps pour moi d’ouvrir une nouvelle page de ma vie et de ma carrière», a-t-il notamment écrit dans un message posté sur les réseaux sociaux. Reste à savoir où elle s’écrira.

Comme son équipe, Brady sort d’une saison compliquée, qui a vu les Patriots être éliminés dès le premier tour des play-offs par les Tennessee Titans. Mais cela n’a en rien écorné son image et sa cote, toujours très élevées de l’autre côté de l’Atlantique.

Et à bientôt 43 ans, il semble ne pas en avoir encore fini avec sa carrière. Il pourrait rapidement trouver refuge du côté des Los Angeles Chargers ou des Tampa Bay Buccaneers, qui lui auraient déjà proposé un contrat aux alentours de 30 millions de dollars la saison.