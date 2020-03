Un entraîneur espagnol âgé de 21 ans meurt du coronavirus

Il n’avait que 21 ans. Francisco Garcia, entraîneur du club amateur de l’Atlético Portafa Alta, situé à Malaga, est mort dimanche. Il avait été testé positif au Covid-19.

Le jeune coach était atteint d’un cancer, a rapporté Marca. Les symptômes auraient été aggravés par cette pathologie oncologique (leucémie) a ajouté le site ibérique.

Sur Facebook, son club a partagé la triste nouvelle et posté un message : «Nous voulons exprimer nos plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux proches de notre entraîneur Francisco Garcia qui nous a malheureusement quittés aujourd'hui. Et maintenant, que faisons-nous sans toi, Francis ? Tu étais toujours avec nous à la Portada ou bien là où on avait besoin de toi pour nous aider. Comment allons-nous continuer à gagner ? Nous ne savons pas encore comment, mais je suis sûr que nous le ferons, pour toi».

Il s'agit de la cinquième victime du nouveau coronavirus à Malaga. Les quatre précédentes avaient plus de 70 ans.