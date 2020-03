Coronavirus : Kylian Mbappé finalement aux JO de Tokyo ?

Et si le report de l’Euro avait fait les affaires de Kylian Mbappé ? Et de l’équipe de France Espoirs par la même occasion ? L’attaquant du PSG avait émis à plusieurs reprises sa volonté de participer aux Jeux Olympiques de Tokyo l’été prochain.

Mais le prodige de Bondy s’était heurté à l’intransigeance du club de la capitale. Les dirigeants parisiens avaient même envoyé un courrier à la Fédération française de football pour lui signifier leur refus de libérer leur joueur pour éviter un enchaînement de compétitions en si peu de temps. Ils étaient dans leur bon droit, car les JO ne sont pas concernés par les dates imposées par la Fifa, au contraire de l’Euro, de la Coupe du monde, ou encore des matchs amicaux.

Malgré ce véto, Noël Le Graët n’avait pas perdu espoir de voir Mbappé, retenu dans une liste de 80 joueurs présélectionnés par Sylvain Ripoll, de porter le maillot le maillot tricolore au Japon. Le président de la FFF avait d’ailleurs l’intention d’entamer de nouvelles discussions avec l’état-major du PSG, et Leonardo en tête, pour tenter de convaincre le champion de France.

Et ces pourparlers pourraient être facilités par l’ajournement d’un an du Championnat d’Europe en raison de la pandémie de coronavirus. Sans la compétition, qui devait se tenir dans douze villes du Vieux Continent du 12 juin au 12 juillet, Paris pourrait peut-être se montrer plus conciliant.

Même si plusieurs interrogations demeurent sur une éventuelle participation avec notamment la suspension jusqu’à nouvel ordre de la Ligue 1 et de la Ligue des champions. Et à leur reprise, si reprise il y a, le champion du monde tricolore et ses coéquipiers vont avoir un calendrier surchargé avec onze matchs de championnat, les finales de Coupe de la Ligue et de Coupe de France et au moins un quart de finale de C1 qui pourraient les amener jusqu’à fin juin, voire au-delà.

Le doute continue de planer également sur la tenue de ces JO. Ils sont pour le moment maintenus. Mais jusqu’à quand ? Et un report ou une annulation pourrait avoir définitivement raison des espoirs de Kylian Mbappé. Pour cette année. Car à seulement 21 ans, il aura d’autres occasions de participer à l’événement olympique.