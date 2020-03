Coronavirus : l'ATP et la WTA suspendent la saison jusqu'au 7 juin et gèlent les classements

L'ATP et la WTA, gestionnaires des circuits professionnels masculin et féminin de tennis, ont décidé de prolonger la suspension de la saison jusqu'au 7 juin et de geler les classements en raison de la pandémie de coronavirus, selon un communiqué commun.

"La saison professionnelle de tennis est suspendue jusqu'au 7 juin 2020, y compris les circuits (de l'échelon inférieur) Challenger et ITF. A ce jour, les tournois programmés à partir du 8 juin sont maintenus selon le calendrier prévu", indiquent les instances dans le communiqué.

Sont concernés par cette nouvelle suspension les tournois ATP et WTA de Madrid et de Rome (Masters 1000 ATP et Premier Mandatory WTA, c'est-à-dire les plus prestigieux après les Majeurs), ainsi que les WTA de Strasbourg et Rabat, et les ATP de Munich, Estoril, Genève et Lyon.

"Parallèlement, les classements ATP et WTA seront gelés durant cette période et jusqu'à nouvel ordre", selon le communiqué.

L'ATP avait annoncé dans un premier temps suspendre son circuit jusqu'au 27 avril. La WTA, avait de son côté suspendu ses propres tournois jusqu'au 2 mai.