Coronavirus : l’ensemble des matchs à reprogrammer en France, dans les principaux championnats européens et en Coupe de d’Europe

La pandémie de coronavirus a bouleversé l’ensemble des calendriers des championnats européens et des Coupes d’Europe, suspendus jusqu’à nouvel ordre. Si le report de l’Euro à 2021 a libéré de la place pour leur permettre d’aller à leur terme, de nombreux matchs vont devoir être reprogrammés.

France

- 10 dates pour les dix journées de Ligue 1 et de Ligue 2 restantes, avec notamment OM-PSG (initialement prévu le 22 mars) et OL-OM (le 19 avril).



- 1 date pour Strasbourg-PSG, match reporté de la 28e journée.



- 1 date pour la finale de la Coupe de la Ligue entre PSG et Lyon, initialement prévue le 4 avril.



- 1 date pour la finale de la Coupe de France qui doit opposer le PSG à Saint-Etienne, qui était programmée le 25 avril.



- 2 dates pour les rencontres du barrage Ligue 1 contre Ligue 2, ainsi que celui entre National et Ligue 2.



- 2 dates pour les barrages entre équipes de Ligue 2.



Soit un total de 17 dates.

Allemagne

- 9 dates pour les neuf journées à jouer, avec notamment Borussia Dortmund-Bayern Munich (le 4 avril).



- 1 date pour le match reporté entre le Werder Brême et Francfort.



- 2 dates pour la Coupe d’Allemagne : demi-finales et finale (le 23 mai).



- 2 dates pour les rencontres du barrage entre D1 et D2.



Soit un total de 14 dates.

Angleterre

- 9 dates pour les neuf journées à jouer, avec notamment Manchester City-Liverpool (initialement prévu le 5 avril) ou encore Arsenal-Liverpool (le 2 mai).



- 1 date pour les deux matches reportés dont Manchester City-Arsenal.



- 3 dates au minimum pour la Coupe d'Angleterre : quart de finale, demi-finale et finale (le 23 mai), si pas de «replay» en cas d’égalité.



Soit un total de 13 dates au minimum.

Espagne

- 11 dates pour les onze journées restantes en Liga, avec notamment FC Barcelone-Atlético Madrid (le 26 avril).



- 1 date pour la finale de la Coupe du Roi qui doit opposer la Real Sociedad à l’Athletic Bilbao (le 18 avril).



Soit un total de 12 dates.

Italie

- 12 dates pour les douze journées de Serie A restantes, avec notamment AC Milan-Juventus (initialement prévu le 11 avril), Juventus-Lazio Rome (le 26 avril) ou encore Inter Milan-Naples (le 17 mai).



- 1 date pour les quatre rencontres reportées de la 25e journée.



- 2 dates pour la Coupe d’Italie : les demi-finales retour et finale (le 20 mai).



Soit un total de 15 dates.

Ligue des champions

Si le format actuel est maintenu :



- 1 date pour les quatre huitièmes de finale retour restant à jouer, avec notamment Juventus-Lyon et Manchester City-Real Madrid.



- 2 dates pour les quarts de finale aller et retour.



- 2 dates pour les demi-finales aller et retour.



- 1 date pour la finale prévue initialement le 30 mai à Istanbul.



Soit un total de 6 dates.

Ligue Europa

Si le format actuel est maintenu :



- 1 date pour les deux huitièmes de finale aller restant à jouer.



- 1 date pour les huitièmes de finale retour.



- 2 dates pour les quarts de finale aller et retour.



- 2 dates pour les demi-finales aller et retour.



- 1 date pour la finale initialement prévue le 27 mai à Gdansk.



Soit un total de 7 dates.