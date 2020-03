Euro 2021 : la composition de tous les groupes

Le tirage au sort de l’Euro 2021, effectué à Bucarest, a livré son verdict avec notamment un groupe particulièrement relevé pour l’équipe de France. Voici la composition de chacun des six groupes.

Italie



Suisse



Turquie



Pays de Galles

Les matchs auront lieu à Rome (Italie) et à Bakou (Azerbaïdjan).

Belgique



Russie



Danemark



Finlande

Les matchs auront lieu à Saint-Pétersbourg (Russie) et à Copenhague (Danemark).

Ukraine



Pays-Bas



Autriche



Barragiste (Géorgie, Belarus, Macédoine ou Kosovo - ou Roumanie si qualifiée)

Les matchs auront lieu à Amsterdam (Pays-Bas) et à Bucarest (Roumanie).

Angleterre



Croatie



République Tchèque



Barragiste (Écosse, Israël, Norvège ou Serbie)

Les matchs auront lieu à Londres (Angleterre) et à Glasgow (Ecosse).

Espagne



Pologne



Suède



Barragiste (Bosnie, Irlande du Nord, Irlande ou Slovaquie)

Les matchs auront lieu à Bilbao (Espagne) et à Dublin (Irlande).

Allemagne



France



Portugal



Barragiste (Islande, Bulgarie ou Hongrie ou vainqueur de la voie D si la Roumanie remporte la voie A)

Les matchs auront lieu à Munich (Allemagne) et à Budapest (Hongrie).

The #EURO2020 groups have been drawn!





Which matches are you excited for? pic.twitter.com/CU7SvtNAXq

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) November 30, 2019