Giroud, Payet, Dembélé, Pogba… qui sont les gagnants et les perdants du report de l’Euro ?

Il y a des heureux et… d’autres un peu moins. Avec le report de l’Euro à 2021, certains joueurs vont souffler, d’autres se dire qu’ils sont maudits avec l’équipe de France. Petit tour d’horizon.

Les grands gagnants

Le premier qui a dû pousser un grand «ouf» de soulagement, c’est Ousmane Dembélé. Victime début février d’une rupture d’un tendon d’une cuisse et absent environ six mois, l’attaquant du FC Barcelone avait dû faire une croix sur le championnat d’Europe.

Autre joueur qui a dû accueillir la nouvelle avec joie : Paul Pogba. Absent des terrains depuis le début de la saison, le milieu de terrain de Manchester United n’était pas certain de revenir à temps pour l’Euro 2020. Il va pouvoir se préparer comme il se doit pour l’an prochain.

Les jeunes talents français qui poussent à la porte de l’équipe de France sont également chanceux. Que ce soit Moussa Dembélé, Houssem Aouar, Mattéo Guendouzi, Eduardo Camavinga, Boubacar Kamara ou encore Jonathan Ikoné, tous auront un peu de rab pour convaincre Didier Deschamps de les emmener à l’Euro.

Kylian Mbappé est aussi un gagnant si l’on peut dire. Il faut dire que l’attaquant du PSG a pour projet de disputer les JO de Tokyo. Sauf que son club n’était pas d’accord pour qu’il joue l’Euro puis les Jeux. Avec ce report, il pourra se rendre au Japon. Si les JO sont maintenus…

Les perdants

Malheureusement, ce sont les joueurs les plus âgés de la sélection. A commencer par Steve Mandanda. Agé de 35 ans, le gardien de l’OM aura certainement raccroché lui qui voyait l’Euro 2020 comme sa dernière compétition avec les Bleus.

Blaise Matuidi sera aussi dans ce cas. L’an prochain, il aura 34 ans et il risque de ne pas faire partie des plans de Didier Deschamps. D’autant que dans son secteur, il y a du monde.

Dimitri Payet, qui effectue l'une de ses meilleures saisons du côté de Marseille, était préssenti pour revenir en équipe de France, surtout avec la blessure d'Ousmane Dembélé. Mais le report ne jouera pas en sa faveur…

Le cas à part

La grande interrogation concerne Olivier Giroud. Dans quel groupe faut-il placer l’attaquant de l’équipe de France ? Parmi les gagnants ou les perdants ? Avec son âge et son faible temps de jeu, le Blue de Chelsea n’aurait peut-être pas été sélectionné par Didier Deschamps. Sauf que le patron des Bleus a toujours compté sur lui. Et il a montré qu’il était capable de s’accrocher. Il devra le faire encore pendant un an s'il veut faire partie de l'aventure…