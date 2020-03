Coronavirus : Eugenie Bouchard regrette de ne pas avoir de petit copain en cette période de confinement

En cette période de confinement, en raison de la pandémie de coronavirus à travers le monde, beaucoup commence à trouver le temps long. Notamment du côté des sportifs, cloitrés à leur domicile et privés d’entrainements. A l’instar d’Eugenie Bouchard.

La joueuse de tennis canadienne, âgée de 26 ans, n’a pas caché son ennui seule chez elle. Célibataire, elle a surtout regretté de ne pas avoir de petit ami. «Je ne me plains pas mais j’ai l’impression que la quarantaine serait beaucoup plus sympa avec un petit copain», a confié sur les réseaux sociaux l’ancienne numéro 5 mondiale, retombée à la 328e place au classement WTA.

Et l’ancienne finaliste de Wimbledon en 2014 risque de devoir prendre son mal en patience encore un petit moment. Car la saison de tennis a été suspendue au moins jusqu’au 7 juin…

not complaining, but i feel like quarantine would be a lot more fun with a boyfriend

— Genie Bouchard (@geniebouchard) March 18, 2020