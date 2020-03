Coronavirus : Les Grands Prix des Pays-Bas et d’Espagne reportés, celui de Monaco annulé

Le calendrier de la Formule 1 continue d’être bouleversé. Les Grands Prix des Pays-Bas et d’Espagne, programmés en mai, ont été reportés, ce jeudi, à des dates non précisées, alors que celui de Monaco, prévu le 24 mai et reporté dans un premier temps, a tout simplement été annulé en raison de la pandémie de coronavirus.

Avec ces nouveaux reports et cette annulation, la saison de F1 ne commencera pas au mieux avant le 7 juin sur le tracé urbain de Bakou (Azerbaïdjan). Avant ces décisions concernant ces trois courses, le Grand Prix d’Australie, qui devait ouvrir cette nouvelle année (15 mars), avait été lui aussi annulé, tandis que ceux de Bahreïn (22 mars), du Vietnam (5 avril) et de Chine (19 avril) ont été repoussés à une date à définir.

«En raison du caractère évolutif de la situation sur le front du Covid-19 dans le monde, Formula 1, la FIA et les trois promoteurs (des Grand Prix) ont pris ces décisions pour assurer la santé et la sécurité du personnel, des participants au championnat et des fans qui reste notre premier souci», ont indiqué dans un communiqué la Fédération internationale de l’automobile (FIA) et Formula 1.

Pour garantir une équité sportive et réorganiser le calendrier, la Formule 1 avait décidé, mercredi, de décaler sa trêve estivale, pendant laquelle les écuries ne travaillent pas, de juillet-août à mars-avril et de la rallonger de 14 à 21 jours. «Tous les concurrents doivent donc respecter une période chômée de 21 jours consécutifs pendant les mois de mars et/ou avril», ont précisé la FIA et le promoteur de la F1.