Coronavirus : Amine Harit aperçu dans une chicha en plein confinement en Allemagne

Un mauvais exemple. Après avoir posté un tweet demandant aux gens de respecter le confinement à la suite de la pandémie du coronavirus, Amine Harit a été aperçu dans une chicha.

L'international marocain de Schalke 04, formé au FC Nantes, s’est retrouvé dans une grosse polémique après avoir participé à une fête interrompue par la police allemande, alors que l'Allemagne est actuellement en plein confinement comme plusieurs pays dans le monde.

Et pourtant, Harit, très en verve depuis le début de la saison outre-Rhin, avait participé à une campagne de sensibilisation de son club pour pousser la population à rester chez eux. L’ancien espoir tricolore, âgé de 22 ans, n’a donc pas suivi cette campagne.

Un simple rappel verbal

«Il est vrai qu’Amine était là avec un ami. Il a reconnu son erreur, a expliqué un dirigeant de Schalke. Je lui ai encore une fois rappelé la gravité de la situation actuelle. Dans cette situation de crise grave, les choses qui étaient normales hier ne peuvent plus être tolérées aujourd'hui. Amine est très désolé et cela ne se reproduira plus.»

D’après la presse allemande, Harit a eu le droit à un rappel verbal de la part de ses dirigeants. Très critiqué sur les réseaux sociaux, le joueur a prévu de faire un geste pour aider à lutter contre cette épidémie.

Il n’est pas le seul footballeur à avoir été repris par la patrouille ces derniers jours. Le milieu de terrain de Chelsea Mason Mount et l’attaquant du Real Madrid Luka Jovic n’avaient pas non plus respecté les mesures de confinement.