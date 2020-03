Coronavirus : devant l'insistance des athlètes et fédérations, un report des JO de Tokyo à l'étude

L’union fera-t-elle la force ? Devant l’intransigeance du Comité internationale olympique et du gouvernement japonais, de nombreuses voix s’élèvent chez les sportifs et les fédérations entre autres, inquiets par la pandémie de coronavirus qui sévit actuellement dans le monde, pour demander le report des JO de Tokyo.

A quatre mois du début de la cérémonie d’ouverture, la 32e olympiade de l’ère moderne fait de la résistance. Au contraire de nombreux événements sportifs à travers la planète reportés ou tout simplement annulés, les prochains Jeux Olympiques sont toujours maintenus aux dates prévues (24 juillet-9 août). Une décision qui est loin de faire l’unanimité. Et le mécontentement gagne chaque jour un peu plus les différents acteurs.

En France, la Fédération française de natation est montée au créneau. Conscients des enjeux économiques, organisationnels et financiers de cet événement majeurs, les dirigeants «appellent le Comité International Olympique à mettre tout en œuvre pour étudier en toute transparence les options de maintien comme de report des Jeux Olympiques de Tokyo face au caractère international de la crise sanitaire sans précédent qui s’étend sur le territoire français et partout dans le monde.» Même son de cloche au son au sein de la Fédération d’athlétisme. «Tout le monde sportif s’accorde à dire que les Jeux ne pourront pas se tenir aux dates prévues», a confié son président André Giraud. Et d’ajouter : «Envisageons, si la crise est endiguée d’ici fin mai, un report des Jeux à l’automne. Mais le plan C serait un report de 6 mois ou un an.» Outre la préparation rendue impossible par la propagation du Covid-19, «comment réunir 11 000 athlètes dans moins de quatre mois dans le village olympique ?», s’est-il également interrogé.

Report, durée réduite ou encore huis-clos comme option

Avant eux, les puissantes fédérations américaines de natation et d’athlétisme, ainsi que la fédération espagnole d’athlétisme, mais aussi plusieurs comités olympiques nationaux, avaient adopté la même ligne de conduite. «La meilleure et la plus responsable décision est de faire passer la santé et la sécurité de chacun avant tout, et de bien voir les effets que cette situation difficile a eu et continue d’avoir sur nos athlètes et leur préparation aux Jeux Olympiques », a déclaré le patron de l’athlétisme américain Max Siegel dans une lettre adressée au comité olympique et paralympique américain.

Dans ce contexte, la Commission des athlètes de la Fédération internationale d’athlétisme a lancé une consultation en ligne auprès des athlètes pour connaitre leur point de vue et savoir s’ils étaient pour le maintien, le report ou tout simplement l’annulation de ces JO.

Premiers concernés, les sportifs, dont 43% ne sont toujours pas qualifiés, ont montré une certaine réticence à l’idée de rejoindre le Japon et participer aux Jeux. C’est le cas de la perchiste grecque Katerina Stefanidi ou encore de l’escrimeur allemand Max Hartung. «Je ne participerai pas aux Jeux Olympiques aux dates prévues », a-t-il assuré à la chaîne allemande ZDF. Champion olympique en titre du lancer du disque, le Polonais Piotr Malachowski a, lui, qualifié ces JO de «Jeux de la mort». De plus, les contrôles antidopage sont eux aussi à l’arrêt ce qui pose le problème d'équité entre sportifs.

Tout cela suffira-t-il au CIO à revoir sa position ? S’il continue de temporiser et garde l’espoir que la situation sanitaire mondiale permettra la tenue des Jeux Olympiques fin juillet, l’idée commencerait tout doucement à faire son chemin. Dans une lettre adressée aux sportifs du monde entier, le président du CIO Thomas Bach a évoqué un possible report et précisé qu’une décision serait prise dans les quatre semaines. Il a en revanche écarté toute annulation. D’autres options seraient aussi envisagés comme une durée réduite ou un huis-clos…