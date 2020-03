Positif au coronavirus, le Belge Marouane Fellaini rassure sur son état de santé

Le Belge Marouane Fellaini, qui évolue actuellement dans le club chinois Shandong Luneng, a été testé positif au nouveau coronavirus en Chine, mais va «bien», a-t-il affirmé dimanche.

«Actuellement, je suis de retour en Chine et suis soigné à l'hôpital, a expliqué l’ancien milieu de terrain de Manchester United et Everton. Je peux vous assurer que tout va bien pour moi maintenant. Merci aux fans, au personnel soignant et au club pour leur prévenance et leur attention.»

«Je vais suivre le traitement et espère rejouer aussi vite que possible, peut-on lire sur son post sur ses différents réseaux sociaux. Je prie chacun d'entre vous de rester prudent.»

«Il est sous observation et suit un traitement dans un établissement médical, a expliqué plus tôt son club en précisant que Marouane Fellaini a une température normale. Le club fera le maximum (…) pour aider le joueur dans son traitement et son rétablissement.»

Les autorités chinoises, qui redoutent une deuxième offensive du Covid-19, vont retracer le parcours du Belge jusqu'à son retour en Chine, afin de briser l'éventuelle chaîne de transmission du virus.

Selon la presse, Fellaini est arrivé par avion à Shanghai en provenance de Singapour vendredi, puis a rejoint le même jour en train Jinan, où il a été transporté en voiture dans une zone de quarantaine et a subi un test qui s'est avéré positif au nouveau coronavirus.

Dear friends, I have been tested for coronavirus and my test result is positive. Thanks to the fans, medical staff and the club for their care and attention. I will follow the treatment and hope to return to the game as soon as possible. Please everyone stay safe. pic.twitter.com/xTczNLoz1w

— Marouane Fellaini (@Fellaini) March 22, 2020