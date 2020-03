Vidéo : Cristiano Ronaldo apprend à ses enfants à bien se laver les mains

Cristiano Ronaldo est confiné au Portugal, où il avait rendu à sa mère victime d’un AVC, avec l’ensemble de sa famille à cause de la pandémie de coronavirus. Et la star de la Juventus Turin en a profité pour donner l’exemple et apprendre à ses enfants l’un des principaux gestes barrières contre la maladie.

Le quintuple Ballon d’or a distribué à trois de ses quatre enfants, assis devant lui dans leur chaise haute, du savon (ou gel hydro-alcoolique) pour qu’ils puissent se laver correctement les mains. Après avoir reçu le liquide, les trois bambins, tout sourire, ont frotté énergiquement leurs mains sous le regard bienveillant de leur père, qui a publié la vidéo, ce week-end, sur son compte Instagram.

La semaine passée, «CR7» avait déjà appelé à suivre les consigne de l’Organisation mondiale de la santé pour lutter contre cette crise sanitaire afin «de se protéger et protéger ses proches».

Si Cristiano Ronaldo semble ne présenter aucun symptôme du Covid-19, trois de ses coéquipiers ont été testés positifs. Le défenseur italien Daniele Rugani a été le premier, suivi du champion du monde français Blaise Matuidi et l’Argentin Paulo Dybala a été le dernier en date.