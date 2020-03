Coronavirus : le Canada, premier pays à indiquer qu'il n'enverra pas d'athlète aux JO de Tokyo cet été

C’est le premier pays à dégainer. Le Canada n’enverra aucun athlète aux Jeux Olympiques de Tokyo et exige leur report en raison de la pandémie de coronavirus, ont annoncé dimanche le Comité olympique canadien et le Comité paralympique canadien.

Les deux organisations ont «pris la décision difficile de ne pas envoyer d’équipes (aux Jeux), font-elles savoir dans un communiqué conjoint. Le COC et le CPC demandent instamment au Comité international olympique, au Comité international paralympique et à l'Organisation mondiale de la santé de reporter les Jeux d'un an», appellent les deux instances, appuyées par leurs commissions des athlètes, les organisations sportives nationales et le gouvernement du Canada.

Le Canada est le premier pays à prendre la décision de ne pas envoyer d'athlètes à Tokyo au cas où les Jeux s'y dérouleraient comme prévu cet été (24 juillet-9 août).

Vers un report des Jeux ?

Plus tôt dimanche, le Comité international olympique a fini par entrouvrir la porte à un report de plus en plus largement souhaité par le monde sportif. Mais il s'est donné quatre semaines pour décider, tout en assurant que l'annulation pure et simple des Jeux de Tokyo «n'est pas à l'ordre du jour.»

Puis, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a reconnu pour la première fois que la décision de reporter les Jeux de Tokyo 2020 «pourrait devenir inévitable» si la pandémie de coronavirus empêchait leur organisation dans des conditions sûres.

«Nous sommes reconnaissants au CIO pour son assurance qu'il n'annulera pas les Jeux de Tokyo 2020 et apprécions qu'il comprenne l'importance d'accélérer sa prise de décision concernant un éventuel report, indiquent les deux instances canadiennes. Bien que nous reconnaissions les complexités inhérentes à un report, rien n'est plus important que la santé et la sécurité de nos athlètes et de la communauté mondiale.»

«Il ne s'agit pas uniquement de la santé des athlètes, mais de santé publique, appuient enfin les deux comités.. Avec le Covid-19 et les risques encourus, il n'est pas sûr pour nos athlètes, ainsi que pour la santé et la sécurité de leurs familles et de la communauté canadienne dans son ensemble, qu'ils continuent à se préparer en vue de ces Jeux. Cela va à l'encontre des conseils de santé publique que nous exhortons tous les Canadiens à suivre.»