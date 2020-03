Esteban Ocon, pilote Formule 1 : «je fais comme si on allait rouler la semaine prochaine»

Il patiente mais reste prêt. Esteban Ocon, qui a retrouvé un volant cette saison avec Renault, s’est confié sur cette période de confinement alors que la Formule 1 a été mise à l’arrêt avant le début de la saison.

C’est l’un des sports qui a mis le plus de temps à réagir suite à l’épidémie de coronavirus qui touche le monde entier. Alors que les évènements sportifs s’annulent tour-à-tour, la F1 a été stoppée une heure avant le début de la première séance d’essais libres du Grand Prix d’Autralie.

«C'était très bizarre le jeudi, a d’ailleurs confié Esteban Ocon à Julien Fébreau, lors d’une vidéo publiée sur MyCanal. Tout le monde était un peu tendu. Tout le monde se posait des questions. Je voyais tous les événements sportifs s'annuler autour de nous. (…) Et nous, on continuait. C’était une sensation un peu bizarre mais j'étais concentré à fond sur ma préparation et sur ce qui devait se passer. Nous n'avions pas d'interactions avec les fans. Ils étaient là mais en (arrivant sur le circuit), nous étions à un mètre. C'était très bizarre. Globalement, j'étais concentré. J'étais prêt. J'avais tout préparé.»

Evreux et Gran Turismo

Rentré dans la foulée chez sa famille, en Normandie, le Français s’est ensuite rendu à Evreux où il est confiné jusqu’à nouvel ordre. «J’ai décidé de rentrer voir ma famille, en Normandie, de voir ma copine, a-t-il expliqué. Je pense que dans ces moments-là, il est important d'être unis en famille, que nous soyons tous en bonne santé. J'ai fait attention à ne pas trop m'approcher de tout le monde. Nous sommes tous confinés pour l'instant. Nous l'avons vu venir et c'est une bonne chose. Je suis à Evreux, confiné jusqu'à nouvel ordre. J'essaie de m'occuper comme je peux !»

Son quotidien alterne entre repos, préparation physique et beaucoup de simulations de course. «Je joue beaucoup, avec des gars qui vont très vite, indique l’ancien pilote n°3 de Mercedes. Hadrien David (pilote de l’Academy Renault) fait partie du lot.» Il a aussi affronté Carlos Sainz Jr. «Renault veut organiser une course esport sur Gran Turismo, avec leur équipe (Vitality). Je représenterai sûrement les couleurs. C'est en cours d'organisation», confie-t-il.

Désormais, Esteban Ocon espère que le début de saison au Grand Prix d'Azerbaïdjan (début juin) sera le point de départ. «On espère tous que ce sera à Bakou, espère-t-il. J'espère de tout mon coeur que ce sera à Bakou. Tout le monde va scruter comment le monde évolue, et comment la tragédie évolue. Il est important que tout le monde reste chez soi, que tout le monde reste en bonne santé, que tout le monde se remette, pour les gens qui ont le virus. Quand tout sera fini, nous pourrons repartir faire ce que nous faisons. Avant, nous devons tous faire attention.»