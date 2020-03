Coronavirus : Conor McGregor donne un million d'euros pour les hôpitaux et demande aux Irlandais de redoubler d'efforts

Depuis quelques jours, les sportifs se montrent particulièrement solidaires, pour faire face à la pandémie de coronavirus. Très impliqué, l'Irlandais Conor McGregor va offrir un million d’euros de matériel aux hôpitaux de son pays.

«Aujourd'hui, j'achète pour un million d'euros de matériel de protection pour tous les hôpitaux de la région du Leinster, a ainsi expliqué sur les réseaux sociaux la star du MMA, qui a retrouvé le chemin des octogones de l'UFC en janvier, après une pause de presque deux ans. C'est notre région la plus touchée. Je ne sais pas où l'on en serait sans tous ces gens courageux. Que Dieu les bénisse et les protège.»

Un don et un message qui lui ont valu d’être contacté par le ministre des Finances irlandais, Paschal Donohoe. Ce dernier l’a félicité et lui a demandé de continuer à «encourager la distanciation sociale. On doit encore faire mieux. Malgré les nouvelles restrictions annoncées hier, les gens doivent toujours garder leurs distances et c'est très loin d'être le cas avec les ados et les jeunes, et beaucoup vous écoutent.»

Dans son message, Conor McGregor, ex-champion UFC des légers qui devrait disputer un nouveau combat en juillet, contre Justin Gaethje avant peut-être une revanche tant attendue contre Khabib Nurmagomedov, a poursuivi en demandant aux autorités de son pays à se montrer encore plus strictes afin de stopper la propagation du Covid-19 qui sévit dans le monde entier.