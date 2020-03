Coronavirus : Pour Teddy Riner, «l’urgence, c’est de sauver des vies»

Teddy Riner devra patienter un an avant de tenter de conquérir une troisième médaille d’or olympique avec le report des JO de Tokyo à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus dans le monde. Une décision qui s’imposait pour le judoka tricolore.

Et il n’a pas été surpris par l’annonce du CIO. «Il fallait s’y attendre. Certains pays commençaient à retirer leurs athlètes. Ce n’est pas la mer à boire», a confié Riner. «Quand j’ai su la nouvelle, ça ne m’a pas empêché de faire ma sieste, a ajouté le décuple champion du monde. Pour moi, et pour beaucoup de sportifs, c’est vrai que les Jeux, c’est le plus bel événement. Mais aujourd’hui, il y a un vrai et réel problème.»

Car si tous les sportifs attendent toujours les Jeux Olympiques avec une certaine envie et impatience, l’urgence est ailleurs au regard de la crise sanitaire. «Les Jeux, ce sont des moments uniques pour nous, sportifs, mais, aujourd’hui, l’heure est plus grave, il faut se rendre compte que des gens meurent et qu'il faut s’organiser pour sauver le monde, c’est tout. L’urgence, elle est sanitaire, c’est de sauver des vies», a-t-il insisté.

La question est désormais de savoir quand ces JO auront lieu. «Le plus tôt serait le mieux, a indiqué le champion français. Le tout, c’est y d’être, de combattre, de pouvoir défendre ses chances.» Ce report peut même être une bonne nouvelle pour Teddy Riner, qui a connu sa première défaite en 9 ans, après une série de 154 victoires consécutives, début février. «Un an, ça peut paraître long, mais ça va passer vite, a-t-il souligné. Ça me laisse encore plus de temps pour mieux me préparer. (…) J’espère que ces douze mois vont me permettre d’être encore meilleur et de réaliser mes plus beaux JO. Il faut rester positif.» Le rendez-vous est déjà pris.