Coronavirus : vers un Tour de France à huis-clos ?

Roland-Garros, Euro, JO de Tokyo… La liste des compétitions sportives reportées ou annulées à cause de la pandémie de coronavirus est longue. Mais un événement continue de faire de la résistance : le Tour de France. Pour combien de temps encore ?

A trois mois de départ prévu à Nice (27 juin), un report de l’édition 2020 ne semble pas à l’ordre du jour du côté des organisateurs, pour le moment très discret sur la question, de la plus prestigieuse des courses cyclistes. Ce qui constituerait une première. A l’instar des JO, la Grande Boucle n’a pu avoir lieu que durant les périodes de guerre depuis sa création en 1903. Mais contrairement aux Jeux, reportés au plus tard d’un an, organisation mais aussi certains coureurs veulent croire à sa tenue. «Les conditions me paraissent totalement différentes pour le Tour de France par rapport aux JO», a estimé Romain Bardet, qui pourrait finalement s’aligner alors que le Tour n’était pas prévu dans son programme initial.

«Cela me semble moins utopique pour le Tour d’être organisé, si la pandémie est sous contrôle sur le territoire français. Mais je pense que c’est encore beaucoup trop tôt pour se prononcer. On sait que des mesures fortes ont été prises. J’ai bon espoir que d’ici au Tour de France il y ait une sortie de crise», a ajouté le leader de l’équipe AG2R La Mondiale, deuxième en 2016 et troisième en 2017

Mais s’il devait se tenir, il a pleinement conscience qu’il ne puisse se dérouler totalement normalement et que des ajustements sont nécessaires. Comme lors du dernier Paris-Nice, dont la dernière étape a été supprimée, un huis-clos pourrait être instauré au départ et à l’arrivée de chaque étape. La traditionnelle caravane publicitaire, ainsi que le village-départ sont également susceptibles d’être sacrifiés afin de se concentrer uniquement sur l’aspect sportif.

Des millions de spectateurs venus du monde entier

Mais se pose la question de la dizaine de millions de spectateurs venus du monde entier amassés chaque été le long des routes jusqu’à l’arrivée sur les Champs-Elysées avec les risques sanitaires que cela comporte. A moins qu’aucun spectateur ne soit autorisé avec un huis-clos total décrété. C'est la solution avancée par Roxana Maracineanu. «Tous les scénarii sont à l'étude, a confié la ministre des Sports à France Bleu. (…) Le modèle économique du Tour de France ne repose pas sur de la billetterie, mais sur les droits TV et la retransmission média. En cette période de confinement, tout le monde est conscient et responsable. Tout le monde a compris les bénéfices de rester chez soi et donc de privilégier plutôt le spectacle télévisé que le spectacle en live. Finalement, ce ne serait pas si pénalisant puisqu'on pourrait le suivre à la télévision.»

Cela demanderait néanmoins un important dispositif de sécurité et enlèverait tout le charme du Tour. Une chose est sûre, le gouvernement, qui a entamé des discussions avec l’organisateur, ne prendra pas le moindre risque.

L’autre interrogation, si le Tour était maintenu, concerne l’état de forme des coureurs car ils ne pourront préparer ce rendez-vous de la meilleure des manières avec l’annulation de l’ensemble des courses de ce printemps. Mais aussi l’équité sportive avec la suspension des contrôles antidopage. Autant d’éléments qui mettent plus que jamais en péril ce Tour de France 2020.