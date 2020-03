Disparition : Les hommages émouvants à Michel Hidalgo

Le monde du ballon rond est en deuil. Michel Hidalgo s’est éteint, ce jeudi, naturellement d’épuisement à l’âge de 87 ans. Entraîneur mythique, l’ancien sélectionneur des Bleus, vainqueur de l’Euro 1984, laisse orphelin un football français qui n'a pas manqué de témoigner sa reconnaissance.

Car Michel Hidalgo était respecté de tous pour sa formidable carrière et ses nombreux trophées. Mais aussi pour ses qualités humaines unanimement reconnues. Michel Hidalgo a été un très bon joueur et un très bon entraîneur, offrant à l’équipe de France son premier trophée, mais il était surtout et avant tout un grand homme.

A l’annonce de son décès, les hommages se sont succédés pour faire part d’une immense reconnaissance à tout ce qu'il a apporté au football tricolore qui lui a adressé un dernier au revoir. A commencer par Noël Le Graët : «La Fédération, notre football est en deuil. Michel Hidalgo fait partie des plus grands noms du football français. Il a marqué l’histoire et le palmarès du football français et international avec le premier titre majeur remporté par notre équipe de France. Par sa philosophie de jeu, sa personnalité, sa passion exemplaire, il a contribué au rayonnement de notre sport sur le plan international et à sa popularité en France. Il a su nous procurer des émotions qui sont gravées et resteront gravées. Il restera dans nos mémoires comme un symbole, un entraîneur, un sélectionneur de référence, amoureux du beau jeu, proche des joueurs. C’était un homme d’une grande et belle humanité», a confié le président de la Fédération française de football dans un communiqué.

«C’est une grande tristesse, car c’est quelqu’un qui arrivait à fédérer comme personne. En un coup de fil, il pouvait tous nous réunir. C’est quelqu’un qui était respecté de tous. Ce qui nous marquait chez Michel, c’est son côté humain. Il déléguait énormément, sur le terrain et dans la gestion du groupe, mais il trouvait tout le temps les bons mots. Pour encourager, pour consoler, il savait toujours nous parler. C’était impressionnant chez lui», a déclaré de son côté Jean Tigana, champion d’Europe en 1984.

Ancien international et capitaine, Marius Trésor a, pour sa part, évoqué les «très bons moments avec lui. C’était un sélectionneur qui aimait discuter avec ses joueurs et je n’oublie pas que c’est lui qui m’a nommé capitaine de l'équipe de France. Il y a beaucoup de souvenirs qui disparaissent avec le départ de Michel. Il a su nous faire prendre conscience de nos possibilités. (…) C’est le garçon, par ses mots, qui arrivait à remettre son équipe dans le droit chemin. On dit qu'il avait une culture offensive mais avec les joueurs qu’il avait, je pense qu'il ne pouvait pas jouer défensivement.»

Bernard Lacombe a fait lui part de son immense tristesse. «C’était plus qu’un sélectionneur ou un entraîneur. Il était notre papa, notre grand-père, très proche des gens. Il était très humain et d’une grande sincérité. (…) C’était un homme très humble, gentil et qui connaissait bien son métier et le football. Je suis très ému.»

#Hidalgo La mort d’un homme d’honneur et encore la mort d’un football humain et poétique. Grande tristesse. Salut à toi cher Michel. — Dominique Grimault (@dominicgrimault) March 26, 2020

Miche Hidalgo patron de cette très brillante génération s’en va . Honnête homme fidèle en amitié. Pensées pour sa famille .Le foot était sa vie. pic.twitter.com/3NONRB4IYu — Michel Denisot (@michel_denisot) March 26, 2020

Michel hidalgo nous a quitté, sans souffrir, en paix. Adieu mon ami. Tu es celui qui a donné l’espoir au football français. Après une carrière de très grands joueurs tu as Donner notre football la crédibilité et le premier titre de champion d’EuropeAdieu l’artiste — Jean-Claude DARMON (@JC_Darmon) March 26, 2020

— Hervé MATHOUX (@MathouxHerve) March 26, 2020

Triste de voir partir Michel Hidalgo. C’était un homme bon, généreux, ouvert, tolérant, que nous avons eu la chance de côtoyer comme consultant à Canal +, et qui a placé le football français sur le chemin de la Victoire. Nous lui devons beaucoup. #MichelHidalgo #EquipedeFrance pic.twitter.com/MTPTvWjHBg — Eric Besnard (@EricBesnard1) March 26, 2020

Très très peiné d’apprendre le décès de Monsieur Hidalgo. Tout d’abord entraîneur mythique qui m’a donné envie avec son équipe de jouer au football. Ensuite grâce à Canal j’ai eu la chance de le côtoyer lors de nombreuses rencontres et plateaux! Merci Monsieur Michel ! pic.twitter.com/w5JXkKEYks — GUILLOU Patrick (@pguillou42) March 26, 2020

Pour Michel Hidalgo....le premier coach a vouloir imposer le beau jeu en France.





RIP https://t.co/GVQOnjdxvc — Basile Boli (@BasileBoli_) March 26, 2020