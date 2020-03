Pour remplacer la Formule 1, les courses de billes en ligne cartonnent

Qui n’a jamais fait de course de billes, sur la plage en vacances ou dans une chambre avec ses frères et sœurs ? Pour les nostalgiques de leur enfance, l’épidémie de coronavirus et les annulations d’événements sportifs qu’elle a provoqué en cascade a au moins eu le mérite de remettre cette activité au goût du jour.

Mieux que ça, les courses de billes font un carton sur internet, filmées par des amateurs pour s’amuser ou organisées par une vraie structure. Un championnat a ainsi vu le jour il y a plus d’un mois, nommé Marbula One, en référence aux billes (Marbles en anglais) et à la Formula One (la Formule 1).

Virages, pièges, zones d’accélération, de ralentissement, et même ascenseur mécanique pour replacer les billes au début du circuit à la fin du tour, les parcours prennent jusqu’à trois jours pour être installés.

Le tout afin de rendre les courses vivantes, où les dépassements et les rebondissements s’enchaînent (bien plus qu’en Formule 1). Résultat, la chaîne Youtube Jelle’s Marble Runs, qui diffuse ces «grands prix» compte déjà 730 000 abonnés qui suivent le championnat. Plus d’un million de vues sont même enregistrées pour certaines courses.

un classement général pour suivre sa favorite

Il faut dire que rien n’est laissé au hasard. Des séances de qualification sont organisées, des tribunes (remplies de billes) entourent le circuit, des jingles sont lancés avant le départ, des commentaires enflammés sont faits en direct, des statistiques et des ralentis passent à l’écran… Et comme pour tout championnat, un classement général est mis à jour après chaque journée de compétition. Il est donc possible d’avoir sa bille favorite.

Pour ceux qui préfèrent l’authenticité d’un tracé naturel, dans la terre ou le sable, les internautes partagent sur les réseaux sociaux leurs propres courses. Comme dans le vrai monde du sport, professionnels et amateurs y trouvent leur place avec les billes.