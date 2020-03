Le Rubgy Club Toulonnais a lancé une cagnotte pour aider les hôpitaux

C'est une des belles initiatives de solidarité qui voient le jour pour aider les soignants et les hôpitaux à faire face à l'épidémie de coronavirus. Le Rugby Club Toulonnais (RCT) a lancé jeudi 26 mars une cagnotte en ligne.

Le but : aider les hôpitaux toulonnais et leur personnel soignant à faire face à la crise sanitaire actuelle.

Un appel qui est semble-t-il arrivé aux oreilles de nombreux supporters du club. En témoigne la vitesse à laquelle le montant récolté a augmenté sur la page dédiée à la collecte solidaire. Vendredi soir, la cagnotte comptait 9.387 euros.

Le club et ses joueurs ont indiqué qu'ils offriraient des récompenses aux donateurs les plus généreux, c'est à dire à ceux qui donnent un montant supérieur à 10 euros. «Un tirage au sort sera effectué le 10 avril et les gagnants remporteront un maillot de jeu (ou autre accessoire) offert par les joueurs du RCT», peut-on lire sur le descriptif de la cagnotte.

«Comme au rugby, c'est collectivement que nous l'emporterons face à la maladie», conclut le RCT sur la page de la cagnotte en ligne.