Coronavirus : Pourquoi les «JO 2020» vont garder leur nom malgré le report en 2021

Les Jeux Olympiques 2020 de Tokyo auront lieu… en 2021. La faute à la pandémie de coronavirus qui a poussé le CIO et les autorités japonaises à reporter la 32e Olympiade de l’ère moderne «au plus tard à l’été» 2021. Mais même s’ils ont lieu l’année prochaine, ils conserveront le même nom.

«Pour des raison symboliques, les Jeux garderont le même nom : Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020», avait confié Thomas Bach, président du Comité international olympique, à l’annonce du report. «Nous avons décidé des deux côtés de conserver le nom d’origine de Tokyo 2020», avait confirmé Yoshiro Mori, président du comité d’organisation. De son côté, le Premier ministre japonais Shinzo Abe avait justifié ce choix en guise de «témoignage de la défaite du virus» face à l’humanité.

Mais il semble avant tout avoir été dicté par des raisons marketings, écologiques et économiques. Alors que le coût de ce report est estimé à près de 2,5 milliards d’euros, il parait inconcevable de devoir jeter l’ensemble des produits dérivés déjà fabriqués et estampillés «Tokyo 2020» pour en produire de nouveau sous l'appellation «Tokyo 2021». D’autant que la production et la vente de ces goodies, qui comptent pas moins de 3 500 articles divers (casquettes, mugs, pin’s, T-shirs…) reprenant le logo de Jeux selon les chiffres officiels, ont déjà largement commencé.

Une idée soutenue notamment par Martin Fourcade à travers un sondage. «En hommage aux Japonais, que pensez-vous de conserver l’emblème, le nom et la marque Tokyo 2020 au lieu de les changer en Tokyo 2021 ? Cela pourrait également éviter un énorme gaspillage de marchandises, de bannières et de matériel déjà produits sous le nom de Tokyo 2020», avait posté la légende française du biathlon sur Twitter. Et cette démarche a été approuvée par près d’un tiers des votants.

As a tribute to Japanese people what do you think about keeping Tokyo 2020 emblem, name and branding instead changing it to Tokyo 2021?



It could also avoid an enormous waste of merchandising, banners and material already produced under the name of @Tokyo2020 ! @iocmedia

— Martin Fourcade (@martinfkde) March 26, 2020