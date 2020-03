Santiago-Bernabeu, Etihad Stadium, Maracana… ces stades mis à disposition pour aider à la lutte contre le coronavirus

La solidarité est de mise dans ces moments. A l’arrêt suite à la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde, les clubs de football ont aménagé leur stade pour les mettre à disposition du corps médical.

Plutôt que de laisser leur enceinte vide, plusieurs clubs de la planète ont eu la très belle idée de transformer leurs stades en centres de stockage de matériel médical ou en refuges pour malades et sans-abris afin de participer à l’effort collectif face au Covid-19.

C’est notamment le cas de Manchester City qui a annoncé ce dimanche mettre à disposition l’Etihad Stadium au National Health Service (NHS). Les salles de conférences et les loges seront notamment utilisées pour former les personnels médicaux et infirmiers.

Avant le club mancunien, le Real Madrid avait annoncé qu’il prêtait le Santiago-Bernabeu pour du matériel médical. L’enceinte madrilène permettra aussi de centraliser les dons d’entreprises et associations du secteur sportif, avant de les remettre aux autorités sanitaires espagnoles.

Au pays de Galles, le Principality Stadium de Cardiff, lieu des rencontres des équipes nationales galloises de rugby et de football, a été transformé en hôpital. Ce sont en effet 2 000 lits qui vont être installés.

Au Brésil, le Maracana (Rio de Janeiro), le Pacaembu (Sao Paulo) et en Uruguay, le Centenario (Montevideo) vont également se transformer en accueil pour les malades et les sans-abris. Des lits seront installés.