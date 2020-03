Coronavirus : Un responsable d’une écurie de Formule 1 voulait faire contaminer ses pilotes

Une curieuse idée. Alors que la saison de Formule 1 est au point mort en raison de la pandémie de coronavirus dans le monde, le responsable du programme jeunes pilotes de l'écurie Red Bull a voulu organiser un camp d’entraînement avec l’ensemble des pilotes pour qu’ils contractent le Covid-19.

Outre le fait qu’ils puissent travailler ensemble le physique et le mental pendant ce camp, en prévision de la reprise de la saison, son but était qu’ils soient immunisés contre la maladie. «Nous avons quatre pilotes de F1, et huit ou dix juniors. L’idée était d’organiser un camp où nous aurions pu combler ce temps mort mentalement et physiquement. Et ça aurait été le moment idéal pour que l’infection se produise», a confié Helmut Marko dans une interview pour la chaîne autrichienne ORF.

Et pour lui, il y avait peu de risque d’aggravation car «ce sont tous de jeunes hommes en excellente santé.» Cela aurait également permis à ses pilotes d’être «préparés pour le moment où la saison débute, et pour ce qui s’annonce comme un championnat très dur», a-t-il ajouté.

Mais sa proposition est loin d’avoir fait l’unanimité. «Disons-le ainsi : ça n’a pas été bien accueilli», a indiqué Marko. Et ce n'est pas vraiment étonnant.